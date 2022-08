Peil van waterlopen in Vlaams-Brabant historisch laag: “Wees zuinig met water”

Ook de komende weken wordt er amper regen verwacht. De situatie zal volgens Katrien Smet dan ook niet snel verbeteren: “Nu maandag is er een “adviesgroep droogte” waar we de situatie gaan bespreken met alle waterloopbeheerders en een vertegenwoordiger van de landbouw. We zullen bespreken of er nog waterbesparende maatregelen kunnen genomen worden. Het is belangrijk dat iedereen zuinig omgaat met water want we weten niet hoe lang deze periode van droogte nu nog gaat duren. Dus laat je gazon maar eens bruin worden en laat je auto maar eens vuil”, besluit Smet.