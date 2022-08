Pleziervaart moet voortaan in groep door sluizen op 2 kanalen in de Kempen om water te sparen

De bedoeling is om water langer vast te houden in de kanalen. "Elke keer dat een schip door een sluis gaat, gaat er toch wel wat water verloren. Het is dus beter om de sluis maar één keer te laten werken met meerdere schepen, dan verschillende keren voor telkens één vaartuig."

De twee Kempense kanalen krijgen net zoals het Albertkanaal hun water uit de Maas. Daar is het waterpeil momenteel bijzonder laag. Eerder werden daarom ook al extra pompen in werking gesteld in Wijnegem, op het Albertkanaal. "Dat is de laatste plaats waar we water kunnen tegenhouden. In Olen ondermeer staan er altijd al pompen, maar in Wijnegem zijn er nu ook mobiele geplaatst. Daar moet naast de pleziervaart ook de professionele binnenvaart in nu in groep door de sluizen."