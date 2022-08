Politie betrapt geseinde bestuurder met rijverbod onder invloed van drugs

Een ploeg van de politiezone Klein-Brabant controleerde in de Schoonaardestraat in Bornem een bestuurder die geen rijbewijs kon voorleggen. De man had zijn rijbewijs immers moeten inleveren omdat er een zogenaamd "verval recht tot sturen" lopende is.

De 30-jarige man uit Bornem bleek ook onder invloed van drugs. De drugtest was positief voor drie soorten verdovende middelen. De wagen was niet ingeschreven, niet gekeurd en niet verzekerd. Het voertuig werd getakeld en in beslag genomen.