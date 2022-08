Politie en douane vinden cannabis ter waarde van 240.000 euro in auto bij controle op E313 in Hasselt

Woensdagavond hield de douane een auto tegen op de E313 richting Luik, ter hoogte van de afrit Hasselt-Zuid. De nummerplaat van die auto was door een camera gedetecteerd, vanwege een nog openstaande boete.

Tijdens de controle stelden de douaniers een penetrante geur vast. Ze vonden in de laadruimte van de auto zakken met cannabis, 32 kilogram in totaal, met een straatwaarde van zeker 240.000 euro.

De bestuurder van de wagen is een 23-jarige man met de Albanese nationaliteit, hij verblijft zonder papieren in ons land. De Wegpolitie heeft hem gearresteerd en intussen heeft de onderzoeksrechter hem aangehouden. De man legde ook een positieve speekseltest af. Daarom is zijn rijbewijs ook voor 15 dagen ingetrokken.

De lokale recherche van de politiezone Limburg-Regio-Hoofdstad zal het onderzoek voortzetten.