Tiental doden bij Israëlische beschietingen van Gaza: barst conflict met Palestijnen opnieuw los?

De Palestijnse Islamitische Jihad is in de jaren 80 ontstaan bij radicale studenten onder de invloed van de Moslimbroederschap. Na de Iraanse revolutie is de groep verder geradicaliseerd en zijn de banden met het regime in Iran aangehaald, ook al is de Jihad soennitisch.

Anders dan Hamas neemt Jihad geen deel aan de Palestijnse politiek en Jihad is ook veel kleiner. Het wil geen enkel compromis met Israël. Sinds het aantreden van Ziad Al-Nakhala als Jihad-leider in 2018 zijn de banden met Iran, het Assad-regime in Syrië en de radicale militie Hezbollah in Libanon erg nauw aangehaald. Jihad was in het verleden betrokken bij raketaanvallen op Israël, maar ook bij aanslagen. Israël, de Europese Unie, de Verenigde Staten en veel andere landen beschouwen Islamitische Jihad als een terreurgroep.