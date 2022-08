TotalEnergies gaat jaarlijks 9 miljard liter drinkwater uitsparen door gezuiverd afvalwater te gebruiken

TotalEnergies is nu de eerste die instapt, maar de bedoeling is dat over 5 jaar de helft van het Antwerpse industriewater vervangen wordt door gezuiverd rioolwater.

Daarvoor zal water-link ook een nieuwe fabriek bouwen. "We gaan daar ongeveer 20 miljard liter koelwater produceren. Dat is 20 miljard liter dat uitgespaard wordt in onze drinkwaterfabrieken," besluit Cosaert.