Tweede dag van Chinese militaire oefeningen rond Taiwan: kat-en-muisspel met Taiwanese luchtmacht

Tegelijk is ook een gepland overleg tussen de Japanse en Chinese ministers van Buitenlandse Zaken op de ASEAN-top in Cambodja geschrapt. De Japanse premier Fumio Kishida is boos omdat enkele Chinese raketten gisteren over Taiwan zijn gevlogen en terecht zijn gekomen in de exclusieve economische zone van Japan. Dat is een deel van de zee waarop Japan rechten heeft op basis van het bezit van enkele kleine eilandjes vlakbij Taiwan. In Tokio klinkt de roep om meer geld te besteden aan defensie alsmaar sterker, maar dat was al eerder zo.