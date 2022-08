Uitzonderlijk krachtige blikseminslag knalt deel van Oost-Brabant wakker

In een straal van 10 km rondom het inslagpunt in Haasrode, maakte de luide knal heel wat mensen wakker. Het gaat om een zeldzaam krachtige CG+ inslag van wel 227 kiloampère, zegt Dieter Poelman van het KMI: "Er was vanmorgen een onweerscel die net onder Leuven voorbij trok. Er zijn enkele positieve en negatieve grondontladingen waargenomen. Positieve ontladingen brengen positieve lading naar de grond. En dat is toch wat specialer dan negatieve ontladingen. Positieve ontladingen komen maar in 10 procent van de gevallen voor en zijn veel krachtiger. Als je deze ontlading op je huis zou krijgen, zou je toch wel enorme schade hebben."