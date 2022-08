Verboden water op te pompen door blauwalgen op kanaal Gent-Oostende in Brugge

Op het kanaal tussen Gent en Oostende zijn er in Brugge blauwalgen gevonden. In die blauwalgen zit een bacterie en als je ermee in contact komt, kan je ziek worden. Vanaf de Steenbruggebrug tot aan de roeiclub van Brugge aan het Waggelwater zijn er maatregelen genomen. In dat gebied is het verboden om water op te pompen en te gebruiken als drinkwater voor dieren om of gewassen mee te besproeien.

Het is ook verboden om je huisdier in het water te laten of bepaalde sporten uit te oefenen zoals zwemmen, duiken, waterskiën of windsurfen. Andere activiteiten kunnen wel nog maar worden afgeraden zoals kajakken, suppen en bootvissen. De Brugse Koninklijke roeivereniging die net in het gebied ligt geeft nu tips mee aan de roeiers als ze het water opgaan: "Neem voldoende water mee in de boot zodat je eventueel kan spoelen als het nodig zou zijn. Ga zeker ook niet met je handen in het water om te koelen. Wat zeker ook eens gebeurt bij warm weer is dat jonge leden in het water springen na een training, dat is nu absoluut verboden nu er blauwalgen zijn gevonden", zegt Hubert De Witte, voorzitter van de roeivereniging.