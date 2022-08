Verhuizing naar nieuw politiekantoor in Kester loopt vertraging op door stabiliteitsproblemen

Het is dus voorlopig nog niet duidelijk wanneer de 85 mensen de verhuis zullen maken naar het nieuwe gebouw. Normaal had dat rond november 2021 moeten zijn, maar door de problemen is de verhuisdatum al bijna met een jaar verschoven. “Het is erg jammer dat we hiermee geconfronteerd worden, maar we hopen dat de werknemers van de politiezone toch zo snel mogelijk hun intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw”, zegt Poealert nog.