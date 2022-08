Voedselprijzen op internationale markt fors gedaald in juli, maar nog steeds veel hoger dan vorig jaar

In maart bereikten de wereldvoedselprijzen een recordhoogte, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ook een aantal mislukte oogsten door ongunstige weersomstandigheden dreven de prijzen omhoog, net als de hogere productie- en transportkosten.

Ondertussen dalen de voedselprijzen weer, zowel die voor plantaardige oliën, suiker, zuivel, vlees als granen. De FAO houdt de evolutie bij in een voedselprijsindex. Bij de plantaardige oliën was er in juli een prijsdaling van 19,2 procent, tot het laagste niveau in tien maanden. Dat komt omdat er ondertussen veel palmolie en koolzaadolie op de markt is.