Voldoende redders gevonden: wildwaterbaan in Begijntjesbad Overijse kan weer open

Burgemeester Inge Lenseclaes (OV2002/N-VA) van Overijse: “Ondertussen hebben er zich voldoende jobstudenten aangemeld en zitten we met vier, vijf redders aan het bad waardoor we de wildwaterban kunnen openen voor het publiek. Ze hebben allemaal verschillende keren kunnen oefenen in de wildwaterbaan. Als er een sportkamp of speelpleinen aanwezig was in het zwembad, hebben we daardoor de wildwaterbaan al af en toe kunnen openen.”