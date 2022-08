Voormalig VUB-rector Paul De Knop (67) overleden 

De dag waarop Paul De Knop stopte als rector, was ook de dag waarop hij te horen kreeg dat hij een melanoom had. Dat is een vorm van huidkanker waarbij een aantal pigmentcellen van de huid zijn veranderd in kankercellen. Sindsdien steunde De Knop met zijn fonds onderzoek naar immunotherapie en waarschuwde hij voor de gevaren van onbeschermd in de zon te zitten.