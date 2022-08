Yves Lampaert als gele held onthaald door supporters en toeterende tractoren in zijn Ingelmunster

De open wagen kreeg ook een gepersonaliseerde nummerplaat met "Lampie" op en achteraan de sticker "come on farmer's son", een emotionele uitspraak die Lampaert deed in een interview net na zijn overwinning in de Ronde van Frankrijk. Op het podium nam Lampaert ook zelf het woord om de supporters en het gemeentebestuur te bedanken: "Ik zie hier veel bekende gezichten en ik vind het tof dat iedereen speciaal is afgekomen voor mij. Het pakt me wel, ik ben ontroerd en het is de max. Het is al vaak gezegd dat ik de beste supporters heb en de beste supportersclub. Zeker als je dit ziet, moet je niet eens vragen waarom."