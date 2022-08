Dieven breken in 10 voertuigen in op parking van Palingbeek in Ieper: tot duizend euro schade

In het provinciaal domein De Palingbeek in Ieper zijn de sloten van tien wagens geforceerd. “Afgelopen woensdag stond mijn auto op de hoofdparking van De Palingbeek,” getuigt fotografe Marina Deberdt. “Ik was amper dertig meter van mijn auto foto’s aan het trekken en er liep veel volk op de parking. Er is in mijn auto ingebroken, maar niemand heeft iets gehoord of gezien. Volgens mij lagen de dieven op de loer.”

De dieven sloegen een geblindeerde ruit in van Marina’s auto en stalen heel wat spullen. “De dieven doorzochten heel mijn wagen en dachten wellicht mijn duur fotografiemateriaal te kunnen stelen, maar ze kwamen bedrogen uit. Ze namen wel enkele lege tassen en kabels mee. Er is ongeveer 900 euro schade. Elke kost is te veel, laat andermans zaken met rust!”