Ziekenhuizen zien op spoed méér patiënten dan voor de coronacrisis: "We kreunen onder de werklast"

In de eerste helft van dit jaar kregen de meeste spoedgevallendiensten méér patiënten over de vloer dan in dezelfde periode in 2019, voor corona dus. Dat blijkt uit een rondvraag van VRT NWS bij ruim 20 Vlaamse ziekenhuizen. In twee op de drie bevraagde ziekenhuizen zijn de aanmeldingen op spoed met 10 procent of méér gestegen. De druk op de spoeddiensten is vaak groot: niet alleen omdat ze weer méér patiënten te verwerken krijgen, maar ook omdat ze kampen met een tekort aan verpleegkundigen.