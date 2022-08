"Ziggy Stardust and the 54 Spiders from Earth": nieuw geslacht van spinnen genoemd naar David Bowie

Ze worden voornamelijk in de troepen gevonden, zijn nachtactief, leiden een nomadisch leven zonder vaste stek en ze spinnen geen web maar jagen actief op prooien.

Het meest bekende en beruchte lid van de familie is waarschijnlijk de Brazilaanse zwerfspin, een van de weinig spinnen waarvan de beet dodelijk kan zijn voor een mens. De Braziliaanse zwerfspin is een van de zogenoemde bananenspinnen omdat ze in bomen leeft en zich kan handhaven in plantages. Daardoor komt ze wel eens in een bananendoos terecht die dan naar elders in de wereld verscheept wordt.

Binnen die familie van de kamspinnen heeft arachnoloog Peter Jäger van het Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt nu een nieuw genus of geslacht ontdekt.

"Toen ik soorten van een voornamelijk Aziatische afstammingslijn in deze familie aan het onderzoeken was, realiseerde ik me al snel dat ze niet ingedeeld konden worden in een reeds bestaand geslacht", zo zei hij. "Ik heb dan besloten het nieuwe geslacht aan David Bowie op te dragen en ik heb het eenvoudigweg Bowie genoemd."