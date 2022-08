Alweer een zwarte zaterdag op de Europese vakantiewegen: bekijk hier de grootste knelpunten

Vroeger was vooral het wisselweekend tussen de twee vakantiemaanden erg druk, maar tegenwoordig zijn er twee weekends met een opvallend grote vakantie-uittocht. Ook dit weekend verwacht VAB weer problemen. In Duitsland lijkt het aanschuiven al op vrijdag te beginnen en ook bij ons is het al druk.

Touring verwacht echter niet dat het de proporties van vorige week zal aannemen. "Het is moeilijk voorspelbaar, maar zo extreem zal het waarschijnlijk niet zijn," aldus Danny Smagghe van Touring. Voorlopig is er vooral hinder in Frankrijk (richting Lyon) en Duitsland (richting Salzburg), maar de kilometers file blijven voorlopig beperkt tot ongeveer de helft vergeleken met vorige week op hetzelfde moment.