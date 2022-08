Zwijndrecht zoekt PFOS-consulent: aanspreekpunt voor inwoners van wie grond moet gesaneerd worden

"De persoon die we zoeken moet vooral empathisch zijn", zegt Karel Boonen, omgevingsambtenaar in Zwijndrecht. "Het gaat over saneringen in de tuinen van de mensen. Die zijn dus heel ongerust en ze stellen zich heel wat vragen over hoe dat in zijn werk gaat. We zoeken dus iemand die de technische informatie over zo'n sanering op een menselijke manier kan overbrengen."

Ook de kosten voor deze consulent en zijn ondersteunend team zullen betaald worden door 3M. Er wordt geschat dat de opdracht 4 tot 5 jaar zal duren, tot alle vervuilde gronden in Zwijndrecht gesaneerd zijn.