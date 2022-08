2 miljoen liter regenwater voor plantsoenen en sportvelden dreigt verloren te gaan na brand in Beveren

De brand in het tuinbouwbedrijf in Melsele ontstond gisterenmiddag. Het vuur was snel onder controle, maar richtte toch veel schade aan, onder meer aan de wand van een grote watertank. In die tank zit zo'n twee miljoen liter regenwater. Omdat het tuinbouwbedrijf op dit ogenblik niks teelt in haar serres in Melsele, was overeengekomen dat de gemeente Beveren het water mocht gebruiken om sportterreinen, pleintjes en plantsoenen te besproeien. Maar de tank dreigt nu langzaam leeg te lopen, al is dat nog niet zeker. Het tuinbouwbedrijf bekijkt in de loop van de dag of het zelf nog de schade kan herstellen.