Indiana zet als eerste VS-staat vonnis van Hooggerechtshof om in wet om abortus zo goed als onmogelijk te maken

In de Amerikaanse staat Indiana kunnen vrouwen geen abortus meer krijgen, tenzij bij verkrachting of incest of als hun leven in gevaar is. Indiana is daarmee de eerste Amerikaanse staat die het vonnis van het Hooggerechtshof over abortus in zijn eigen wetgeving omzet. Dat vonnis maakte een einde aan het "Roe vs Wade"-arrest, dat meer dan 50 jaar het recht op abortus garandeerde in heel de Verenigde Staten.