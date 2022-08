Hersendode Britse jongen Archie (12) overleden, nadat machines die hem kunstmatig in leven hielden zijn uitgeschakeld

Hun laatste verzoek bij de rechtbank was om Archie naar een palliatieve instelling te brengen. Daar zou hij volgens hen waardig kunnen sterven in het bijzijn van zijn familie. De rechtbank oordeelde gisteren echter dat een overbrenging niet in het belang was van het kind. Vandaag is de behandeling dan ook stopgezet in het ziekenhuis. Archie is nu ook officieel gestorven.