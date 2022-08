Weg weer vrij. Brusselsesteenweg in Overijse was afgesloten door brand in frituur 't Rond Punt

De eigenaars sliepen boven de frituur en konden op tijd weg komen. "We sliepen nog, onze ouders waren wel al beneden. De brand is ontstaan rond 10 uur aan de afzuiginstallatie van de grill. Die was veel te warm geworden, we hadden hem te lang laten aanstaan. Daardoor is er brand ontstaan, hele plafond is beschadigd. Ook beneden in de frituur is nu overal waterschade. We zullen niet meteen weer kunnen opengaan".