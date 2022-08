Buurtbewoner drievoudige moord in Kessel-Lo na verhoor vrijgelaten

Gisteren voerde het parket van Leuven een nieuwe huiszoeking uit in de Zavelstraat in Kessel-Lo. Het is in die straat dat de hulpdiensten in de nacht van 10 op 11 juni in een huis de levenloze lichamen van de drie bewoners aantroffen. Een vrouw van 54, haar zoon van 23 en een vriend van het gezin (47) die op bezoek was. Uit de eerste vaststellingen bleek dat ze om het leven waren gekomen door messteken.