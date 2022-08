Amsterdam maakt zich na twee coronajaren op voor wereldberoemde Canal Pride langs Prinsengracht

In Brussel waren er tijdens de Pride sensibiliseringsfilmpjes en een gezondheidsdorp waar je bij Sensoa terechtkon met al je vragen over het apenpokkenvirus. Dat virus circuleert momenteel vooral bij mannen die seksueel contact hebben met mannen. In Amsterdam is dat niet voorzien, want, zo benadrukt Van der Avert: "De Pride is geen seksfeest, maar een inhoudelijk feest."