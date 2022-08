Auto's weggespoeld en toeristen gestrand na overstromingen in nationaal park Death Valley in Californië

In korte tijd viel er 3,7 centimeter neerslag in Death Valley. Dat is net geen evenaring van het dagrecord uit 1988. Over een heel jaar gemeten valt er gemiddeld 4,8 centimeter neerslag.

Het is al de tweede keer in een week tijd dat felle regenval leidt tot wateroverlast in het nationale park. Als het regent, leidt dat snel tot overstromingen omdat de kurkdroge, compacte woestijnbodem het water niet kan absorberen.

Een 60-tal voertuigen van toeristen en personeel werd meegespoeld door het water. Zo'n 1.000 mensen kwamen vast te zitten. Of iedereen intussen is weggeraakt, is niet duidelijk. Het park is voorlopig gesloten voor bezoekers.

Ook op andere plaatsen in de staten Nevada en Arizona waren er overstromingen en modderstromen.