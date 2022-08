Kleuter van 4 raakt ernstig gewond na val van roltrap in Shopping 1 in Genk: "Hij hing aan de leuning"

In het winkelcentrum Shopping 1 in Genk is een kleuter van 4 jaar van de roltrap gevallen. Dat schrijft Het Belang van Limburg en is bevestigd aan onze redactie. De kleuter raakte daarbij ernstig gewond. Het kind is overgebracht naar het ziekenhuis. De roltrap is afgesloten. Het ongeval gebeurde vrijdagnamiddag tijdens een druk winkelmoment.