Kustwacht Caribisch Gebied neemt  ruim vier ton drugs in beslag: "meer dan gans vorig jaar"

De afgelopen twee jaar werden er door de Kustwacht in het Caribisch Gebied minder drugs in beslag genomen, dat komt volgens de Kustwacht door de coronacrisis.



Onder meer "de grenzen van de landen waren tijdelijk volledig gesloten", daardoor was er veel minder zeeverkeer, staat te lezen in het jaarverslag van 2020. In deze periode was er daardoor ook minder mensensmokkel, klinkt het nog.



Vorig jaar werd er 3.300 kilo in beslag genomen, in 2020 onderschepte de kustwacht 5850 kilo. In 2019 werd er een recordvangst in beslag genomen, namelijk zo’n 11.000 kilo.