Meer dan 140 indringers op Groot Schietveld in Brasschaat in 2 weken tijd: "De maat is vol"

Het leger gaat indringers op het militair domein Groot Schietveld strenger aanpakken. "We hebben de afgelopen weken veel gepatrouilleerd, maar hebben niet altijd de politie gecontacteerd als we een indringer tegenkwamen. Dat gaan we vanaf nu wel doen. We moeten scherper optreden", zegt luitenant-kolonel Erik Verstraelen.