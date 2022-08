Amerikaans soulicoon Marvin Gaye verbleef in 1981 in Oostende: "Voor mij was hij een vent gelijk een ander"

In Oostende kon Marvin Gaye een gewone man zijn, en dat deed hij onder meer bij het gezin van Freddy Cousaert thuis. "Hij liep hier rond zoals wij rondlopen", herinnert Michele zich. "Als ik een verjaardagsfeestje had, kwam hij bij mij en mijn vriendinnetjes zitten. We gingen naar het strand en de duinen. We deden allemaal dingen die normale mensen doen. Voor mij was Marvin Gaye een vent gelijk een ander. Een deel van de familie. Als wij over de middag thuiskwamen van school en we aten patatjes, dan zat hij erbij. Hij vond het heel fijn om te leven zoals een normale mens. Dat is ook de reden dat hij hier graag was: hij kon gewoon zijn wie hij was."