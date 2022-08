Voormalig VUB-rector Caroline Pauwels (58) overleden: een voorvechter van wetenschap én humanisme

Caroline Pauwels, geboren in 1964 in Sint-Niklaas, studeerde filosofie aan UFSIA, dat nu opgegaan is in de Universiteit Antwerpen, en communicatiewetenschappen aan de VUB. In 1989 begon ze als onderzoeker aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de VUB en negen jaar later werd ze er hoogleraar.

Pauwels was van 2000 tot 2016 directeur van het onderzoekscentrum SMIT, dat zich specialiseert in de studie van informatie- en communicatietechnologieën. Daarnaast was ze tot 2015 regeringscommissaris bij de VRT.