"Geen woorden meer, enkel tranen": politieke, academische en culturele wereld rouwt om verlies Caroline Pauwels

De reacties op het overlijden van Caroline Pauwels blijven niet beperkt tot de politieke of academische wereld. Ook in de culturele wereld wordt er gerouwd. "Dag prachtige Caroline. Voor altijd in mijn hart. We zullen je missen", reageert Michael De Cock, artistiek leider van KVS. Theater Aan Zee, waar Pauwels vorig jaar gastcurator was, hield vanavond een herdenkingsmoment.