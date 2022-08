"Als oud-scout met 2 enthousiaste scoutskinderen, moet iets me van het hart": betoog van moeder gaat viraal

"Het belangrijkste punt voor mij is dat ik wil tonen dat de jeugdbeweging een belangrijke leerschool is voor het leven. Zo leer je bijvoorbeeld samenwerken met mensen waar je niet voor kiest en dat is iets wat je in het latere leven ook moet doen. Dat het niet altijd helemaal zonder fouten kan, is denk ik ook de realiteit. Maar welk leerproces gaat zonder fouten?"

"ls er afval dat geraapt moet worden, als er hulp nodig is in een stad of als er een ramp gebeurt: de jeugdbewegingen zijn de eersten om te gaan helpen. Het maatschappelijk belang is zo groot, dat we ten volle de jeugdbewegingen moeten steunen. Dat het niet altijd helemaal zonder fouten kan, is denk ik ook de realiteit. Maar belangrijk voor mij is om niet meteen vanalles te verbieden en te focussen op die enkele dingen waar het fout gaat: dialoog is het enige dat helpt."