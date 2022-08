Tien leden van hetzelfde gezin sterven in woningbrand VS

Het vuur brak vrijdagmiddag uit in een woning in het stadje Nescopeck, boven Philidelphia in de staat Pennsylvania. De brand verspreidde zich razendsnel over de woning. De tien mensen konden niet tijdig het gebouw meer uit. Hulp kon niet meer baten. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.

De dodelijke slachtoffers waren allemaal familie van een brandweerman die mee opgeroepen was om het vuur te gaan bestrijden. Het gaat onder meer om zijn eigen zoon en dochter, schoonvader, schoonzus, schoonbroer en 3 kleinkinderen van 5, 6 en 7 jaar oud.