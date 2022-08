Tientallen gewonden bij enorme brand in olietank op Cuba

De brand in Matanzas, een stad ten oosten van Havana, begon gisteravond na een blikseminslag in een opslagtank voor ruwe olie, volgens de autoriteiten. Verschillende Cubaanse media melden dat de brand nog niet onder controle is.



Er zijn al vier grote explosies geweest. Er staan in totaal acht grote tanks, schrijven lokale media. Er zou één tank in lichterlaaie staan.