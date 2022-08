Twee steltenlopers getrouwd door trompetspeler van de fanfare van de steltenlopers in Merchtem

Vandaag, zaterdag 6 augustus, trouwden twee steltenlopers, Valentine Moens en Wim Cassiman in het August De Boeckhuis in Merchtem. De Steltenlopers brachten een serenade met meer dan zestig steltenlopers, muzikanten en blokkenloopsters. "Dit huwelijk is gevormd bij de steltenlopers en zo zijn er al tientallen voorgegaan", zegt voorzitter Roger Daelemans van de Koninklijke Steltenlopers van Merchtem. "Wij zijn dan ook een heel hechte groep. Deze keer is het extra uitzonderlijk omdat het voor het eerst is dat een lid -schepen David De Valck- het huwelijk mag voltrekken. David De Valck speelt trompet bij onze muziekafdeling."