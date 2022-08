Uv-werende kleding wint aan populariteit: een nuttige investering om je te beschermen tegen de zon? 

Volgens haar kan het dan ook een nuttige investering zijn. "Zeker bij kinderen onder de 10 jaar en bij mensen die van (water)sporten houden in open lucht, in het bijzonder als ze een bleke huid hebben", zegt Brochez. Vooral op het strand en aan het zwembad lijkt uv-kleding nu opgang te maken. "Zo'n shirt droogt snel en biedt zeer hoge bescherming in het water. Dat is zeker handig voor jonge kinderen, maar ook voor volwassenen die langer in het water zijn. Je goed beschermen tegen verbranding met alleen zonnecrème is in die omstandigheden een uitdaging."

"Maar ik zou nu ook niet zeggen dat je in ons klimaat voor elke buitenactiviteit een uv-werend t-shirt nodig hebt. Als je op een terras gaat zitten of even gaat wandelen, kan je met gewone kledij al zorgen voor een goede bescherming.