Centrum voor apenpokkenvaccinatie in Rijsel vandaag open zonder afspraak, ook heel wat Belgen verwacht

Er worden ook heel wat Belgen verwacht in Rijsel. In de voorbije dagen zijn al enkele tientallen landgenoten de grens overgestoken voor een vaccin tegen de apenpokken. In ons land komt maar een beperkte groep in aanmerking om zich preventief te laten vaccineren. Lees meer over de criteria in dit artikel. In Frankrijk komen meer mensen in aanmerking en er zijn simpelweg ook meer vaccins beschikbaar.