Weide afgebrand in Hoogstraten: "Door de wind verspreidde het vuur zich razendsnel"

In Meer heeft een brand in een weide gewoed. Door de veranderlijke wind, verspreidde het vuur zich vliegensvlug. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de helft van de weide al afgebrand. Naast de wei staat een haag met daarachter een stal met kalveren. De brandweer was bang dat het vuur zich zou uitbreiden naar de stal, maar dat is gelukkig niet gebeurd.