Wereldrecord "Lekker blijven hangen" met Margriet Hermans en uniek duet op "Leive Vloms" in Leuven

Erik De Rop van de vzw Oude Markt is enthousiast over de uitbundige sfeer. "Het is een genre dat zijn plaats heeft op de Oude Markt in Leuven, als je ziet hoeveel mensen naar hier komen om mee te zingen en de polonaise in te zetten. Hoogtepunt voor mij was het duet tussen Laura Lynn en de Leuvense zanger Big Bill. Samen zongen ze 'Iene mé esp en iene mé keis'. Als je Big Bill vraagt voor iets op de Oude Markt dan zegt hij meteen ja. Jos Van Oosterwijk heeft de contacten gelegd met Laura Lynn en zo kwamen we tot dit historisch moment. "