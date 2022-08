47e editie van Lokerse Feesten start verschroeiend: "Twee jaar op gewacht, knaldrang is groot"

“Ja dat is inderdaad soms puzzelen tot op het laatste moment”, zegt Peter Daeninck, programmator van de Lokerse Feesten. “Ik ben blij met het uiteindelijke programma met een aantal grote internationale headliners zoals Kings of Leon, Kraftwerk, Lamb of God en Judas Priest. En niet te vergeten onze afsluiter: Louis Tomlinson, ex-lid van One Direction. Daardoor trekken we een zeer internationaal publiek aan, met grote delegaties uit onze buurlanden maar evengoed uit Spanje, Zwitserland, Israël, Italië, Oostenrijk, Zweden en Turkije. In totaal komt publiek uit 64 landen afgezakt naar de Grote Kaai gedurende 10 dagen”.