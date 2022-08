Grote opkomst voor infosessie over asielcentrum in Berlaar: "Wat gaat de impact zijn op onze gemeente?"

In Berlaar zijn heel wat mensen opgedaagd voor een infosessie over het asielcentrum in Berlaar. In het opvangcentrum, in de oude legerkazerne, zou capaciteit zijn voor 750 asielzoekers. Maar het buurtcomité is daar niet blij mee. "750 mensen, dat is 7 procent van het bevolkinsaantal in Berlaar", zegt Carlo van het buurtcomité. "We weten niet wat voor impact dat gaat hebben."