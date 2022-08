Brandweer van Brussel redt mensen uit brandend gebouw in Sint-Gillis

In totaal raakten acht mensen bevangen door de rook. Twee jongeren werden daar verzorgd, zes personen werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het appartement op de gelijkvloerse verdieping, de inkomhal en de trappenhal van het gebouw raakten beschadigd door de brand. “Daarnaast is er rookschade in alle appartementen omdat de deuren werden opengelaten”, legt Derieuw uit. “Dat toont nogmaals het belang aan van het sluiten van alle deuren bij een brand.”