China en Taiwan spelen "kat en muis" met militaire schepen op volle zee, na bezoek van Nancy Pelosi

Er varen zo’n tien schepen zowel van China als van Taiwan dichtbij de middellijn in de Straat van Taiwan, de onofficiële buffer die de twee partijen scheidt, volgens persbureau Reuters. Het Taiwanese ministerie van Defensie zei dat er vandaag opnieuw verschillende Chinese militaire schepen, vliegtuigen en drones aanvallen op het eiland en op de Taiwanese marine simuleren. Het ministerie heeft daarom vliegtuigen en schepen uitgestuurd om "gepast" te reageren. De Taiwanese premier Su Tseng-Chang zei dat China "arrogante" militaire acties heeft ingezet "om de vrede en stabiliteit in Taiwan te verstoren". Hij riep China ook op om die militaire oefeningen niet uit te breiden.

Jets in Taiwan Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved