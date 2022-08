Roken en vuur maken voortaan altijd verboden in bos- en natuurgebieden in Vlaanderen

“De voorbije jaren zagen we enerzijds al wat de droogte allemaal teweeg kan brengen. Brandgevaar en zelf effectief brand speelden ons parten, dat gaat gezien de klimaatverandering ook in de toekomst niet anders zijn", zegt minister Demir. "Anderzijds zijn sigarettenpeuken op de grond ook in onze natuurgebieden schering en inslag, met alle gevolgen van dien. Vlaanderen heeft al zo weinig natuur, dan moeten we er ook alles aan doen om die zo goed mogelijk te beschermen."