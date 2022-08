Duizenden kwallen gespot in Nieuwpoort: "Gelukkig zijn het ongevaarlijke zeepaddenstoelen"

Het was een spectaculair zicht vanmorgen voor Luc David, gids bij Natuurpunt. Die zag in de havengeul van Nieuwpoort duizenden zeepaddenstoelen. "Ik had er eerder deze week al een tweetal gezien die waren aangespoeld op het strand, maar dat is op zich zo bijzonder niet. Wat ik vanmorgen te zien kreeg, was wel speciaal. Sommige waren nog erg klein, andere waren wel twee handen groot. Toen ik twee uur later nog eens ging kijken, op dezelfde plek, waren ze verdwenen, afgedreven naar een andere plek op zee."