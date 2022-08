Geen recreatie meer op Schulensmeer in Herk-De-Stad door giftige blauwalgen

Voor personen ouder dan 12 jaar blijven roeien, kajakken en zeilen wel toegestaan op het Schulensmeer. Maar zij moeten zich daarna wel grondig wassen met zeep of een ontsmettende gel. Vissen blijft toegestaan, maar de vissen mag je niet opeten en handen wassen blijft ook de boodschap. Blauwalgen zijn bacteriën die in een blauwgroene, olieachtige laag op het wateroppervlak van het meer drijven. Ze zijn giftig. Contact via de huid of de mond kan irritatie van de huid, ogen en oren veroorzaken. Ook braken, diarree, koorts, griep en zweren in de mond zijn mogelijk. De algen zijn bij een analyse van het water vastgesteld. In juli was er door algen op het water al een recreatieverbod op het Schulensmeer.