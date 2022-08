We staan voor de warmste week van 2022, waarschuwt het KMI over voorspelde hittegolf

In de aanloop naar de hittegolf is gisteren de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan geactiveerd door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. Het algemene advies luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. "Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten?", zegt woordvoerder Ria Vandenreyt.