"Grote overwinning voor president Biden": zijn investeringsplan wordt goedgekeurd door Amerikaanse Senaat

Er was een lange marathonzitting voor nodig die het hele weekend duurde, maar het is gelukt: de Inflation Reduction Act is goedgekeurd in de Amerikaanse Senaat. Het voorstel werd met 51 stemmen voor en 50 stemmen tegen aangenomen. Geen enkele Republikein stemde voor het plan, het was de stem van vicepresident Kamala Harris die de doorslag gaf.