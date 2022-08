Israël: "Leiders van Islamitische Jihad uitgeschakeld", dodental na bombardementen in Gaza loopt op

Bij Israëlische luchtaanvallen in de Palestijnse Gazastrook is opnieuw een kopstuk van terreurorganisatie Islamitische Jihad gedood. In totaal zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 32 doden gevallen vrijdag en zaterdag. De nieuwe Israëlische militaire operatie in Gaza zou een week kunnen duren, waarschuwt het leger.